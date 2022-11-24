"السلطان" و"السلوم" من "تعليم الرياض" يحصدان جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد

حقق الطالب محمد بن عبدالعزيز السلطان من مدارس المناهج، والطالبة دانة بنت سلمان السلوم من الثانوية 78، من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الفوز بجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد لموسم 2022م.
وفاز الطالبان في مسار التعليم وحصلا على جائزة بقيمة 40 ألف ريال من مجموع جوائز الفئة البالغة 500 ألف ريال .
بدوره، هنأ مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية - بنين عبدالله بن سعد الغنام الطالب محمد السلطان والطالبة دانة السلوم، مشيدًا بموهبتيهما الشعرية الواعدة التي ستصنع منهم بإذن الله شعراء مؤثرين في المستقبل .
وقدمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية -بنات فتح بنت عبدالله العرفج التهنئة للطالب والطالبة الفائزين، مشيرة إلى أن جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد تعد حافزاً للطلاب في المرحلتين الثانوية والجامعية لإبراز مواهبهم وإبداعاتهم الشعرية بهدف بناء جيل مثقف يعتز بهويته الأصيلة وإرثه الثقافي والأدبي.
جدير بالذكر أن الجائزة هي إحدى فروع جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي وهي جائزة أدبية انطلقت منذ العام 1440-2018م، وتنظم بالتعاون بين أكاديمية الشعر العربي ووزارة التعليم وتحظى برعاية كريمة من الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي .