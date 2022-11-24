"السلطان" و"السلوم" من "تعليم الرياض" يحصدان جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشاعر الواعد

بدوره، هنأ مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية - بنين عبدالله بن سعد الغنام الطالب محمد السلطان والطالبة دانة السلوم، مشيدًا بموهبتيهما الشعرية الواعدة التي ستصنع منهم بإذن الله شعراء مؤثرين في المستقبل .