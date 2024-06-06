بالتعاون مع سبيرز العالمية.. "هيئة المسرح" تطلق برنامج "الفراشات والنحل" في الدمام

ويقدم البرنامج عدة مسارات في الفنون الأدائية، حيث يستكشف الأطفال من عمر 6 سنوات وحتى 12 سنة عالم الفنون الأدائية ويستثمرون طاقاتهم في التعبير عن إبداعهم عبر الأداء الحي، وذلك بإشراف وتدريب عدد من المدربين المتمكنين.