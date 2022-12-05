"أسطوريون" وفائزون بـ"أوسكار".. مهرجان "البحر الأحمر السينمائي" يتفاعل بجدة

وأوضح الرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، محمد التركي، أن الجلسات الحوارية المباشرة لعددٍ من الأسماء اللامعة في عالم صناعة السينما العالمية والعربية والبوليودية، ستحظى باهتمام المتابعين للجوائز العالمية، خلال الدورة الثانية للمهرجان هذا العام، تقديراً لإسهاماتهم في مجال صناعة الأفلام، والاستماع إلى تجاربهم الناجحة وتطلعاتهم المستقبلية.