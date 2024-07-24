"السعودية أنموذجًا".. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان الآثار في الأدب العربي المعاصر

وأوضح الشاعر إبراهيم الجريفاني من جانبه أن المملكة تولي الآثار اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تجعل من الآثار هدفًا معرفيًا لتوثيق وتسجيل المواقع من خلال المنظمات الدولية.