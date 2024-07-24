"السعودية أنموذجًا".. مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان الآثار في الأدب العربي المعاصر

نظمت مكتبة الإسكندرية أمس وضمن معرضها الدولي ندوة بعنوان "الآثار في الأدب العربي المعاصر.. المملكة العربية السعودية أنموذجًا" شارك فيها الشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني وعالم الآثار المصري مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور حسين عبد البصير.
وأكد الدكتور عبد البصير خلال الندوة أهمية الحفاظ على الآثار وتوثيق المواقع الأثرية في البلاد العربية، مثمنًا ما تقوم به المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة في ملفات السياحة والثقافة والمتاحف والآثار.
وأشار إلى أن الدواوين الشعرية التي توظف الآثار في قصائدها تعد إضافةً حقيقية لعالمي الشعر والأدب والآثار في العالم العربي.
وأوضح الشاعر إبراهيم الجريفاني من جانبه أن المملكة تولي الآثار اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تجعل من الآثار هدفًا معرفيًا لتوثيق وتسجيل المواقع من خلال المنظمات الدولية.