حتى 27 ديسمبر.. "الثقافة" تحيي مسرحية "رسوم وطلل.. جغرافيا القصيدة" بالدرعية

وقدّمت قصة حكاية المسرحية الغنائية الاستعراضية "رسوم وطلل" عرضًا أدائيًّا ساحرًا يحكي تنافس مجموعة من الشبان يقودهم "طلل"، ومجموعة من الشابات تقودهن "رسوم"؛ وذلك من أجل إتمام خارطة ما؛ بحيث يتتبعون في رحلتهم جزءًا كبيرًا من سيرة المكان الجغرافي في شعر ما قبل الإسلام، وعصر صدر الإسلام، الذي وردت فيه الأماكن والأطلال، والتي تقع في أنحاء الجزيرة العربية التي تمثلها السعودية اليوم، ويصلون في النهاية إلى اكتمال خارطة شعرية جغرافية للشعر العربي القديم، داخل خارطة بلادهم السعودية، وسيظهر الشعراء في بلادهم مجددًا بعد قرون، ثم يقع بَطَلا هذه الرحلة والمنافسة "طلل" و"رسوم" في الحب.