صغار السن سيشاركون في التنقيب.. "التراث" تستعد لإطلاق "المكتشف الصغير"

ويأتي ركن "تسجيل الآثار" ليتعرف فيه الطفل على صيانة وترميم اللقى الأثرية، وطريقة نقلها وحفظها، باستخدام أسس علمية مبسطة، وأدوات مماثلة لتلك التي يستعملها علماء الآثار؛ مما يسهم في بث الحيوية في المجال الأثري، ورفع مستوى جاذبيته للصغار عبر تطوير آليات التعامل مع الآثار بقوالب عصرية مستدامة، وبعدها ينتقل إلى ركن "أشبع فضولك عن الآثار"؛ ليتيح للطفل الاستفسار عن الاكتشافات الأثرية وأي معلومات أخرى، وتتم الإجابة عليها عن طريق مختص في الآثار، ومنها ينتقل الطفل إلى ركن "اكتب اسمك بالخط المسند"؛ ليتعرف على أن هناك خطوط كتابة أثرية استُخدمت في العصور القديمة، واكتُشفت بواسطة علم الآثار، وسيكون هناك منطقة تصوير لصنع ذكرى مميزة للطفل.