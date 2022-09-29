"ابن تميم" لـ"سبق": إقبال عالمي ضخم على تعلم اللغة العربية.. ومليونا عربي في باريس لا يجيدونها

قال رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية الدكتور على بن تميم: "إن هناك إقبالًا ضخمًا على تعلم اللغة العربية في العالم، سواء من جانب غير الناطقين بها، أو أبناء الجاليات العربية في الدول الأجنبية، الذين لا يجيدون التحدث بلغة آبائهم".
وبيّن "ابن تميم" لـ"سبق" أثناء مشاركته في إحدى فعاليات جناح المركز بمعرض الرياض الدولي للكتاب، أن فرنسا بها قرابة 5 ملايين عربي، بينهم مليونان لا يجيدون التحدث باللغة العربية.
وحول الجهود التي ينهض بها المركز للعناية باللغة العربية في العالم، أوضح أن المركز ينظم المؤتمرات التي تهتمّ بتسليط الضوء على واقع اللغة العربية في العوالم غير الناطقة بها، وأطلق اختبار "سمة" بالتعاون معهد العالم العربي في باريس، لقياس قدرات غير الناطقين باللغة العربية، وأصدر برنامجًا متكاملًا مصوّرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما أطلق مشروع "كلمة" للترجمة، وقد ترجم بالفعل إلى الآن ما يزيد على 1200 كتاب في مختلف مجالات المعرفة من أكثر من 14 لغة.
وأفاد رئيس مركز أبو ظبي للغة العربية، بأن المركز لا يركز على تعليم اللغة العربية على نحو مباشر، وإنما يهتمّ بتطوير البرمجيات والتقنيات الخاصة بتعليم اللغة العربية، وكذلك العمل على إعداد تقارير ومؤشرات عن حالة اللغة العربية في العالم، ومناهج تعليمها، ويقدم منح دراسات عليا، ويشارك في معارض الكتب، مضيفًا أن المركز أنتج برنامجًا بعنوان "تكلم اللغة العربية" يحظى بإقبال ضخم ممن يسعون إلى تعلم لغة الضاد.