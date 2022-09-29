"ابن تميم" لـ"سبق": إقبال عالمي ضخم على تعلم اللغة العربية.. ومليونا عربي في باريس لا يجيدونها

وحول الجهود التي ينهض بها المركز للعناية باللغة العربية في العالم، أوضح أن المركز ينظم المؤتمرات التي تهتمّ بتسليط الضوء على واقع اللغة العربية في العوالم غير الناطقة بها، وأطلق اختبار "سمة" بالتعاون معهد العالم العربي في باريس، لقياس قدرات غير الناطقين باللغة العربية، وأصدر برنامجًا متكاملًا مصوّرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها، كما أطلق مشروع "كلمة" للترجمة، وقد ترجم بالفعل إلى الآن ما يزيد على 1200 كتاب في مختلف مجالات المعرفة من أكثر من 14 لغة.