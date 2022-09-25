"ابحث عني بين الضباب".. هيئة الفنون البصرية تختتم معرضها في بالدرعية

وأعدت الهيئة عددًا من الفعاليات خلال فترة المعرض، شملت جلسات حوارية مع الفنانين، وورش عمل مخصصة للأطفال في مدينة الرياض؛ للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة، والتحذير من خطر حرائق الغابات وتوضيح أهمية دور الفن والفنانين في مناقشة مثل هذه الموضوعات.