"الصحيّح" يقدم أمسية "الشعر لغةٌ في اللغة" في صالون المهرة بجدة

كما تحدث عن مدى علاقة الشعر باللغة العربية حيث اعتبرها علاقة وجودية وليست سطحية، مؤكداً أن اللغة منجم والشعر هو العامل الذي يستخرج منه الذهب والألماس، كما ربط حياة اللغة وخلودها على مر العصور بالشعر الذي إن خلت منه حتما ستموت، لافتاً إلى أن بداية الشعر تكون من القاموس ثم تنطلق إلى المجاز الذي هو لغةٌ أخرى في قلب اللغة نفسها.