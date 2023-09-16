هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق مسابقة "معلقة 45" على القناة الثقافية احتفاءً بالشعر العربي

وتُركز المسابقة على ثلاث فئات رئيسة، وهي: الشعر الموزون (العمودي - التفعيلة)، والشعر الشعبي، والشعر الحر، وستُقدم جوائز مالية لثلاثة فائزين، سيحصل الأول منهم على مبلغ مليون ريال، وتُعلّق قصيدته بأحد المواقع المميزة بالرياض، وصاحب المركز الثاني على نصف مليون ريال، وصاحب المركز الثالث على مبلغ 250 ألف ريال.