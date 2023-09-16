هيئة الأدب والنشر والترجمة تُطلق مسابقة "معلقة 45" على القناة الثقافية احتفاءً بالشعر العربي

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة اليوم مسابقةً تلفزيونية للشعر العربي تحت عنوان "معلّقة 45"، التي ستُعرض على القناة الثقافية بمشاركة نخبةٍ من الشعراء في المملكة والعالم العربي، في خطوة تُعيد إحياء المعلقات الشعرية من أرض جزيرة العرب التي احتضنت خيال شُعرائها وشكّلت قرائحهم.
وتأتي هذه المسابقة ضمن برامج وأنشطة مبادرة عام الشعر العربي 2023، على أن تستمر بشكلٍ سنوي، مرتّبةً بحسب الأعوام الهجرية، وذلك احتفاءً بالمعلقات التاريخية، كما يمكن للشعراء الراغبين بالمشاركة رفع أعمالهم على https://engage.moc.gov.sa/m45
وسيتسابق 36 شاعرًا مشاركًا في هذه المسابقة على صناعة قصيدة جديدة خالدة كل عام، وستُعلق القصائد الفائزة في مواقع متميزة في أرجاء العاصمة الرياض في مراسم ثقافية سنوية مصورة، وستحتفي القناة الثقافية وهيئة الأدب والنشر والترجمة بهذه القصائد عبر برامجها وفعاليّاتها.
وتُركز المسابقة على ثلاث فئات رئيسة، وهي: الشعر الموزون (العمودي - التفعيلة)، والشعر الشعبي، والشعر الحر، وستُقدم جوائز مالية لثلاثة فائزين، سيحصل الأول منهم على مبلغ مليون ريال، وتُعلّق قصيدته بأحد المواقع المميزة بالرياض، وصاحب المركز الثاني على نصف مليون ريال، وصاحب المركز الثالث على مبلغ 250 ألف ريال.
كما سينال كل متسابق ترشَّح للمشاركة في المسابقة على مكافأة مالية قدرها خمسون ألف ريال، إضافةً إلى دعوةٍ خاصة لحضور عشاء الشعراء السنوي الذي سيُقام على شرف صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة.
وتُعد مسابقة "مُعلّقة 45" أول مسابقة شعرية سنوية من نوعها تجمع كبرى المؤسسات الثقافية في العالم العربي، وستأتي كمنصةٍ تجمع الشعر الفصيح، والشعبي، والحر، للاحتفاء بالشعر والشُعراء، وتتيح هذه الفرصة للمتنافسين الانضمام لنادي الشعراء الذي سيتم تأسيسه لاحقًا.