"إثراء": تأهل ستة قرّاء من خمس دول عربية لنهائي "مسابقة أقرأ" ديسمبر المقبل

وانطلقت فكرة المسابقة في عام 2013م فكرةً صغيرةً من المنطقة الشرقية، وتوسعت عامًا بعد عام، لتتحول بعد عشرة أعوام إلى مشروع ثقافي متكامل، يجمع القراء من مختلف أنحاء العالم العربي ضمن منافسةٍ ضخمة استقطبت منذ انطلاقتها أكثر من 417 ألف قارئ، وفي 2025م وصلت المسابقة إلى نضجها مسجلةً رقمًا قياسيًا تجاوز 192 ألف قارئ وقارئة من العالم العربي، في نسخة حملت شعار: "أثر القراءة لا يزول"، أثر القراءة أبديّ.