"سراب" لفيصل غمري يحصد المركز الأول في مسابقة التأليف المسرحي

يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت مسابقة "التأليف المسرحي" في الفترة من 15 نوفمبر 2022 إلى 15 يناير 2023؛ لتحفيز وتطوير مجال التأليف المسرحي في المملكة، متضمنةً ثلاثة مسارات، هي: مسار "التاريخ والتراث" ويشمل النصوص المسرحية المقتبسة أو المستلهمة من الموروث الشعبي المحلّي، و"مسار الطفل" المخصص للنصوص المسرحية الموجهة للطفل، و"المسار العام" الذي يشمل كل النصوص المسرحية التي لا تندرج تحت المسارين الآخرين.