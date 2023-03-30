"سراب" لفيصل غمري يحصد المركز الأول في مسابقة التأليف المسرحي

احتفت هيئة المسرح والفنون الأدائية بالنصوص الفائزة في مسابقة "التأليف المسرحي" في الحفل الذي أقيم على مسرح جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض، وذلك من خلال تتويج الفائزين بجوائز المسابقة البالغ قيمتها الإجمالية 100 ألف ريال ، إضافةً إلى تكريم لجان تحكيم المسابقة.
ويأتي هذه الاحتفاء تزامنًا مع اليوم العالمي للمسرح الذي يوافق السابع والعشرين من شهر مارس من كل سنة.
وجاءت النصوص الفائزة بالمسابقة على النحو التالي: في المسار العام؛ حصل على المركز الأول نص "سراب" لمؤلفه فيصل يوسف غمري، والثاني نص "القرية الناجية" لمؤلفته أنفال بكر محمد، أما الثالث فكان مناصفةً بين نص "ورشة الكتابة" لمؤلفته الدكتورة سهام صالح العبودي، ونص "مفاتن الأجربة" لمؤلفه محمد ربيع الغامدي.
وفي مسار الطفل، جاء في المركز الأول نص "البلورة المضيئة" لمؤلفته ابتهال خلف الشبعان، وجاء ثانياً نص "المدينة المشغولة" لمؤلفته لينة سلمان العصيمي، في حين حل ثالثاً نص "سمير الكبير" لمؤلفته أثير عبدالله الجويعي.
وبخصوص بمسار التاريخ والتراث، حصل على المركز الأول نص "زرقاء" لمؤلفته شيخة سعد العنزي، وجاء ثانياً نص "فطوم" لمؤلفته ليلى حسين آل ناصر، وفي المركز الثالث نص "قس من نجران" لمؤلفته خامسة سالم آل فرحان.
وحثّت الهيئة الفائزين في المسابقة على استثمار مواهبهم وتطويرها دعماً للإنتاج المسرحي السعودي، متمنيةً حظًا أوفرًا للمشاركين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز في هذه النسخة من مسابقة "التأليف المسرحي".
يذكر أن الهيئة كانت قد أطلقت مسابقة "التأليف المسرحي" في الفترة من 15 نوفمبر 2022 إلى 15 يناير 2023؛ لتحفيز وتطوير مجال التأليف المسرحي في المملكة، متضمنةً ثلاثة مسارات، هي: مسار "التاريخ والتراث" ويشمل النصوص المسرحية المقتبسة أو المستلهمة من الموروث الشعبي المحلّي، و"مسار الطفل" المخصص للنصوص المسرحية الموجهة للطفل، و"المسار العام" الذي يشمل كل النصوص المسرحية التي لا تندرج تحت المسارين الآخرين.
وتأتي هذه المسابقة ضمن جهود هيئة المسرح والفنون الأدائية في اكتشاف مواهب جديدة لكُتّاب مسرحيين قادرين على إثراء القطاع المسرحي بنصوص إبداعية، وتوفير مكتبة نصوص مسرحية سعودية تُسهم في تطوير الإنتاج المحلي، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات حديثة للمؤلفين السعوديين وللنصوص المسرحية السعودية، وجمع حكايات تراثية سعودية وتحويلها إلى نصوص مسرحية.