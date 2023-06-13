مهرجان البحر الأحمر يبدأ باستقبال المشاريع السينمائية الجديدة

ويتيح المهرجان الفرصة لصُنَّاع الأفلام الصاعدين في التواصل مع المحترفين في الصناعة، والمنافسة على الجوائز والحصول على المنح للبدء بالإنتاج، أو الانتهاء من عملية مونتاج الفيلم، على أن يتم التقدم من خلال الرابط التالي: https://redseafilmfest.com/ar/project-market/