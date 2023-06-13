مهرجان البحر الأحمر يبدأ باستقبال المشاريع السينمائية الجديدة

بدأ مهرجان البحر الأحمر السينمائي، باستقبال المشاريع السينمائية الجديدة، وعروض الأفلام قيد الإنجاز، ضمن دورة 2023م، التي ستقام في فندق ريتز كارلتون جدة، وذلك ضمن خطط المهرجان للتواصل والاستكشاف والتطوير مع الصُنّاع والمختصين في مجال الأفلام.
ويتيح المهرجان الفرصة لصُنَّاع الأفلام الصاعدين في التواصل مع المحترفين في الصناعة، والمنافسة على الجوائز والحصول على المنح للبدء بالإنتاج، أو الانتهاء من عملية مونتاج الفيلم، على أن يتم التقدم من خلال الرابط التالي: https://redseafilmfest.com/ar/project-market/
يُشار إلى أن صندوق البحر الأحمر يرحّب بدعم المشاريع من جميع أنحاء العالم لصُنَّاع أفلام من العالم العربي وإفريقيا، وبطلبات التقديم من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن دعم للأفلام القصيرة التي تمر بمرحلة التطوير أو الإنتاج.