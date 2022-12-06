مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق معرض "سينما حي"

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، معرض "سينما حي" المتخصص بأرشفة الأعمال السينمائية المميزة التي رسمت ملامح تاريخ السينما العربية، بمنهجية متميزة في صياغة محتوى سينمائي بحثي في تاريخ الأفلام المستقلة بالمنطقة.
ويعد برنامج "سينما حي" أحد أول المراكز التي أنشأتها المملكة للسينما المستقلة، حيث يضم مسرحًا يتسع لعدد 168 مشاهدًا، وغرف عرض بسعة 30 مشاهدًا، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مساحة تعليمية، ليصبح مقرًا لمجتمع الأفلام السعودي، وعشاق السينما المحلية طوال العام.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي: افتتاح "سينما حي" سيشكل مجتمعاً سينمائياً للتفاعل، وتبادل الأفكار والعمل على مشاريع جديدة، ويوفر بناء قاعدة جماهيرية ليتمكن الناس من الاستمتاع بكل ما يقدمه المهرجان.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة فن جميل فادي جميل، إلى أن "سينما حي" يهدف إلى حفظ وترميم وعرض أهم الشخصيات التي أثرت في السينما العربية، إلى جانب دعم شركائها في مجال الثقافة، واستكمال جهودهم عبر القطاعين الحكومي والخاص.