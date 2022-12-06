مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يطلق معرض "سينما حي"

ويعد برنامج "سينما حي" أحد أول المراكز التي أنشأتها المملكة للسينما المستقلة، حيث يضم مسرحًا يتسع لعدد 168 مشاهدًا، وغرف عرض بسعة 30 مشاهدًا، ومكتبة للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى مساحة تعليمية، ليصبح مقرًا لمجتمع الأفلام السعودي، وعشاق السينما المحلية طوال العام.