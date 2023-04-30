مكتبة المؤسس تطلق كتاب "الجمل عبر العصور".. الثلاثاء المقبل

تنظم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، الثلاثاء المقبل، حفل إطلاق كتاب "الجمل عبر العصور"، والمعرض المصاحب له، في فرعها بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي، بحضور العديد من رؤساء الهيئات الثقافية والسفراء والنخب العلمية والثقافية.
ويعد هذا العمل الموسوعي نتاج تعاون علمي وثقافي مشترك بين مكتبة الملك عبدالعزيز العامة وليان الثقافية؛ إبرازًا للموروث وللتعريف بالثقافة الأصيلة فيما يتعلق بالإبل، وإبراز الخلفية التاريخية التي يحتلها الجمل في تاريخ العرب وتراثهم، منذ آلاف السنين، التي شكّلت العلاقة التاريخية الثنائية بين الإبل والإنسان في حياته وحلِّه وترحاله.
كما يعدّ الكتاب الذي يقدَّم للباحثين، والدارسين، والمهتمين بالتراث العربي والإسلامي المرتبط بالجمل، والإنسان، أحد أهم الأعمال العلمية والمعرفية، ويصدر في مجلدين باللغتين العربية، والإنجليزية.
ويشارك في إعداده أكاديميون ومختصون في تاريخ الإبل من جميع أنحاء العالم، ويضم صورًا نفيسة عن المكتشفات الأثرية والتحف الفنية من متاحف عالمية عدة، تصور تاريخ الجمل على مر العصور وسيتم عرض مجموعة منها في المعرض.
ويأتي الاهتمام بالموروث وتحويل قيمته إلى مادة علمية ونشرها في الأوساط العلمية والثقافية والاجتماعية؛ امتدادًا للعناية الكبيرة، التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للحفاظ على البنية الثقافية والمعرفية للتراث العربي والإسلامي، التي تشكِّل بعض مظاهر الحياة القديمة وامتداداتها حتى عصرنا الراهن، ومنه ما يتعلَّق بالتراث الحيوي الذي يشكّله الجمل أو سفينة الصحراء في الجزيرة العربية؛ اتساقًا مع إيلاء المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وحتى العصر الزاهر الرعاية الكاملة والاهتمام لهذا الموروث الحي، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الإبل وسكان الجزيرة العربية.