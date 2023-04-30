مكتبة المؤسس تطلق كتاب "الجمل عبر العصور".. الثلاثاء المقبل

ويأتي الاهتمام بالموروث وتحويل قيمته إلى مادة علمية ونشرها في الأوساط العلمية والثقافية والاجتماعية؛ امتدادًا للعناية الكبيرة، التي توليها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للحفاظ على البنية الثقافية والمعرفية للتراث العربي والإسلامي، التي تشكِّل بعض مظاهر الحياة القديمة وامتداداتها حتى عصرنا الراهن، ومنه ما يتعلَّق بالتراث الحيوي الذي يشكّله الجمل أو سفينة الصحراء في الجزيرة العربية؛ اتساقًا مع إيلاء المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وحتى العصر الزاهر الرعاية الكاملة والاهتمام لهذا الموروث الحي، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الإبل وسكان الجزيرة العربية.