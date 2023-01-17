مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح التسجيل لثاني مراحل "التدريب الكتابي"

ويستهدف "المجمع" في المرحلة الثانية إلى تقديم 82 دورةً تدريبيةً (حضوريًّا / عن بُعد) لعدد من الجهات الرسمية, ويسعى أيضًا إلى تدريب ما يزيد عن 3000 موظف في تلك الجهات, كما يشتمل المشروع على دورات عدة، تدور حول ثلاثة موضوعات، هي: مهارات الكتابة الإدارية، والمهارات الرئيسة للكتابة باللغة العربية، وإدارة حسابات التواصل لدى الجهات الرسمية.