مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يفتح التسجيل لثاني مراحل "التدريب الكتابي"

أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية فتح باب التسجيل في الدورات التدريبية، المقدمة لمنسوبي الجهات الحكومية ضمن المرحلة الثانية من مشروع برامج التدريب الكتابي، بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة.
ويستهدف "المجمع" في المرحلة الثانية إلى تقديم 82 دورةً تدريبيةً (حضوريًّا / عن بُعد) لعدد من الجهات الرسمية, ويسعى أيضًا إلى تدريب ما يزيد عن 3000 موظف في تلك الجهات, كما يشتمل المشروع على دورات عدة، تدور حول ثلاثة موضوعات، هي: مهارات الكتابة الإدارية، والمهارات الرئيسة للكتابة باللغة العربية، وإدارة حسابات التواصل لدى الجهات الرسمية.
ويهدف المجمع بهذا المشروع إلى الإسهام في تعزيز استعمال اللغة العربية في الكتابة الإدارية، وتنمية المهارات اللغوية لدى الموظفين الإداريين في المؤسسات الرسمية المستفيدة، إضافةً إلى تقديم خطوات تنفيذية تحفظ للعربية مكانتها الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتضبط الاستعمال اللغوي.
وأشار إلى أن التسجيل في الدورات التدريبية المقدمة لمنسوبي الجهات الحكومية يكون وفق الإجراءات المتبعة في تلك الجهات.
وكان مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية قد أنجز خلال المرحلة الأولى من مشروع الدورات التدريبية في التحرير الكتابي للجهات الحكومية، 41 دورةً تدريبيةً، استفادت منها 21 مؤسسةً حكوميةً، وشارك فيها 1752 موظفًا.
يذكر أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف "المجمع" الاستراتيجية، ومهامه الأساسية التي نص عليها التنظيم الصادر عن مجلس الوزراء، ومنها توحيد المرجعية العلمية داخليًّا في اللغة العربية وعلومها، والعمل على تحقيق ذلك خارجيًّا، والمحافظة على سلامة اللغة العربية ودعمها نطقًا وكتابةً، ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الخادمة للغة العربية.