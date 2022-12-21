"الثقافة" تُتيح تراخيص ثقافية متحفية جديدة عبر "أبدع"

وبيّنت وزارة الثقافة أنه لا يمكن لأي جهة الاستفادة من الخدمات الجديدة إلا عند إصدار الترخيص المتعلق بالنشاط، داعيةً الراغبين في الحصول على هذه التراخيص والخدمات وغيرها، إلى التقدم بطلب من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للتراخيص والتصاريح الثقافية "أبدع"، عبر الرابط الإلكتروني ، واتباع الخطوات التي تبدأ بالتسجيل، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، تليها تعبئة البيانات اللازمة، وأخيرًا إرفاق المستندات المطلوبة.