صُناع الأفلام يلتقون غداً بالرياض.. اكتشاف المواهب والتدريب في المقدمة

ويأتي هذا اللقاء الذي سيُقام لمدة ساعة من 6 - 7 مساءً، ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي دشّنتها هيئة الأفلام لمد جسور التواصل مع مجتمع صُناع الأفلام، وتكثيف النقاش المفتوح مع المهتمين، في إطار مساعي الهيئة لتطوير السينما السعودية للمنافسة محلياً ودولياً.