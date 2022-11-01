أمير الرياض يطلق جائزة "فيصل بن بندر بن عبدالعزيز" للشعر الوطني الفصيح

واستمع الأمير "فيصل" إلى شرح عن الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الشعراء السعوديين وتحفيزهم للكتابة عن الوطن وقيادته ومنجزاته وترسيخ الانتماء الوطني في نفوس المبدعين والمبدعات، وموضوع الدورة الأولى من هذه الجائزة هو (شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومنجزاته في الداخل والخارج)، وأعرب عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في أعمالهم.