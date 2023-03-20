لابتكار ثلاثة خطوط سعودية فريدة من نوعها.. "الثقافة" تُطلق "مبادرة الحروف الطباعية"

أما الثاني، فهو "حرف النسيب" المحتضن للطابع البسيط للملاحظات المكتوبة بخط اليد، بحيث تظهر على حروفه حركة اليد في الكتابة، ويصلح استخدامه في العناوين، والنصوص المرسلة، إضافة إلى مناسبته المناسبات الأدبية، والشعر، وقصص الأطفال، والثالث "حرف وتد" المأخوذ من "وتد الخيمة" لأن زواياه منحنية في شكل حروفه تذكّر بشكل وتد زوايا الخيام، ويتصف هذا الحرف بديناميكية الحركة؛ لذلك يتناسب مع نصوص المهرجانات والمناسبات الرياضية.