"سعدت بلقاء نفسي".. كتاب يُعرف زائري "معرض الرياض" لماذا تَشكلوا على ما هم عليه؟

وفي معرض تعريف المؤلف للقارئ بنفسه، يجيب على سؤال أساسي مفاده: لماذا تشكلنا على ما نحن عليه من ميول ورغبات وسلوكيات؟ ومن الحقائق المؤكدة في هذا السياق أن نفس الإنسان أو ذاته تصحبه على الدوام ولا تفارقه، لكنه قد ينفصل عنها بممارسة اهتمامات غير متوافقة مع ميولها، كما أن نفس الإنسان يمكن أن تظل مجهولة عنه إلى نهاية حياته، وحول هذه الفكرة تتمحور فكرة كتاب "سعدت بلقاء نفسي"، الذي يسعى إلى تعريف الإنسان بنفسه، من حيث المعرفة شرط للالتقاء بالنفس؛ إذ لن يتسنى للإنسان اللقاء بنفسه إذا لم يكن يعرفها.