بمشاركة المخرجة سحر عساف.. "المسرح" تنظم ندوة "الإخراج في السياقات العربية والدولية"

واستعرضت الأساليب الإخراجية في بعض أعمالها، مستشهدة بمسرحية "عرس الدم" للكاتب الإسباني غارثيا لوركا، الذي ألّفها في عام 1938م، ونوهت إلى أنها عمدت في هذا العمل إلى أسلوب "المسرح الخاص بالموقع" حيث تنقلت مشاهد المسرحية في عدة مواقع بمنطقة حمانا في بيروت، فيما كشفت عن أساليب إخراجية أخرى مثل "مسرح النزهة" و"المسرح الوثائقي".