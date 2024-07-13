الفنان عبدالرحمن الخطيب عن تكريم آل الشيخ: تكريمكم لنا تاج على رؤوسنا

وتعددت مشاركات الخطيب في الأعمال الفنية، ما بين السعودية والكويت، وشارك في أعمال تفوق الـ 120 عملاً فنيًّا بين مسلسلات وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية، وهو يعتبر من الممثلين المخضرمين، وحققت الأعمال التي شارك فيها نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في تعزيز مكانة الدراما السعودية.