الفنان عبدالرحمن الخطيب عن تكريم آل الشيخ: تكريمكم لنا تاج على رؤوسنا

عبَّر الفنان عبدالرحمن الخطيب عن مشاعره عقب تغريدة رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل شيخ، عن تكريم نجوم الدراما، ومن بينهم الفنان عبدالرحمن الخطيب.
وقال الخطيب: "تكريمكم لنا تاج على رؤوسنا. بارك الله فيكم معالي المستشار، ودام عز مولاي خادم الحرمين وولي عهده، وعاش وطن نفديه بالغالي والنفيس".
وكان رئيس هيئة الترفيه قد أعلن عزمه تكريم عدد من النجوم في موسم الرياض القادم. وحصدت التغريدة تفاعلاً كبيرًا، عكست التقدير الكبير للنجوم الذين ساهموا في تطور الدراما السعودية والخليجية، ومن بينهم الفنان القدير عبدالرحمن الخطيب.
ويُعدُّ الفنان السعودي عبدالرحمن الخطيب أحد الرواد في هذا المجال.
ووُلد الخطيب في عام 1949م، وبدأ مسيرته الفنية في فترة الثمانينيات ببرنامج أمن وأمان، الذي كان يُقدَّم على القناة الأولى السعودية، ثم شارك في مسرحية طبيب بالمشعاب، وبدأت شهرته في عمل (أبو مسامح).
وتعددت مشاركات الخطيب في الأعمال الفنية، ما بين السعودية والكويت، وشارك في أعمال تفوق الـ 120 عملاً فنيًّا بين مسلسلات وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية، وهو يعتبر من الممثلين المخضرمين، وحققت الأعمال التي شارك فيها نجاحًا كبيرًا، وأسهمت في تعزيز مكانة الدراما السعودية.
ومن أبرز أعمال الخطيب مسلسل "طاش ما طاش"، وعودة عصويد، وكلنا عيال قرية.. كما قدم العديد من البرامج والحملات الإعلامية لجهات مختلفة رسمية، منها التعداد السكاني.