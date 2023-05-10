مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن بدء قبول طلبات المشاركة في دورته الثالثة من صانعي الأفلام والموزعين من آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي، إضافة إلى صناع الأفلام السعوديين لتقديم عرض لأفلامهم الطويلة والقصيرة حتى 18 أغسطس 2023، التي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023.