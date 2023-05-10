مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح باب تقديم الأفلام لدورته الثالثة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم، عن بدء قبول طلبات المشاركة في دورته الثالثة من صانعي الأفلام والموزعين من آسيا وأفريقيا، بما في ذلك العالم العربي، إضافة إلى صناع الأفلام السعوديين لتقديم عرض لأفلامهم الطويلة والقصيرة حتى 18 أغسطس 2023، التي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023.
ويضمّ البرنامج السينمائي للمهرجان 11 قسمًا مخصّصًا لعرض مختارات من السينما العالمية والعربية المعاصرة، جنبًا إلى الأفلام السعودية الروائية الطويلة والقصيرة، والأفلام التجريبية، وأعمال الواقع المعزز والواقع الافتراضي ذات الطابع المستقبلي، وأفلامًا روائية ووثائقية وقصيرة سعودية مختارة، تقدم مبدعي وروّاد موجة السينما الجديدة في المملكة للعالم، لتعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية.
وتتنافس الأفلام المشاركة في المسابقة على جوائز اليسر المرموقة، بما في ذلك جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، وتشمل الجوائز الأخرى جائزة أفضل إخراج، وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم قصير.
ويستقبل المهرجان المشاركات عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان في أربعة أقسام رئيسة: مسابقة البحر الأحمر للفيلم الطويل، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، وسينما السعودية الجديدة للأفلام الطويلة والقصيرة، إضافة إلى روائع العالم، وكنوز البحر الأحمر، ورؤى البحر الأحمر، ومسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، ومسلسلات البحر الأحمر وأخيرًا السينما التفاعلية.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي: "نحن متحمسون للإعلان عن الدعوة لتقديم الأفلام لدورتنا الثالثة، حيث نتطلع إلى الترحيب بصانعي الأفلام المعروفين والناشئين من جميع أنحاء العالم وعرض أفضل ما في السينما العالمية، من خلال برنامجنا السينمائي الذي يحتضن مجموعة متنوعة من الأقسام".
وأضاف: "نأمل في دعم وتعزيز الروابط الإبداعية بين المملكة العربية السعودية والعالم، وتوفير منصة حيوية للمواهب الجديدة وصانعي الأفلام ذوي الخبرة على حد سواء".