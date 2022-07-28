"ترشيد" تستكمل أعمال رفع كفاءة الطاقة وخفض الاستهلاك في عدد من المدارس

استكملت كل من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" ووزارة التعليم، أعمال إعادة تأهيل 6183 مدرسة في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة؛ وذلك ضمن أهداف "ترشيد" لإعادة تأهيل المدارس حول المملكة؛ حيث تهدف "ترشيد" من خلال هذا المشروع، إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التعليم وفقًا للمعايير العالمية.