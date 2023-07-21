متجاوزاً 25 ألف وحدة سكنية.. استمرار تسليم الوحدات السكنية في مشاريع الوطنية للإسكان NHC

أعلنت الوطنية للإسكان NHC عن استمرارها في تسليم الوحدات السكنية للملاك خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2023، وذلك في عدد من المشاريع التي تعمل على تطويرها بمختلف مناطق المملكة، سعيًا منها في تسريع وتيرة تسليم المساكن وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.