رئاسة الحرمين تزف البشرى بالانتهاء من تسجيل أول ختمة باستديوهات الرئاسة

زفت رئاسة الحرمين الشريفين البشرى بالانتهاء من تسجيل أول مصحف مرتل للرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس، باستديوهات الرئاسة اليوم.
ونشر حساب الرئاسة صورًا للرئيس الشيخ السديس أثناء ختم التسجيل، وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: إن "هذه مناسبة حمد وشكر لله على فضله، ونحمد الله عز وجل على نعمه وفضله، ومنها أن من علينا بهذا العمل الجديد، وهو تسجيل القرآن الكريم في استديوهات الرئاسة المباركة ولله الحمد أولًا وأخيرًا ظاهرًا وباطنًا، ثم الشكر لولاة أمرنا حفظهم الله على دعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
وأضاف السديس: "هذا العمل المبارك مجانًا، وسيوزع على قنوات القرآن الكريم وإذاعة القرآن الكريم، وكل من يرغب من قاصدي الحرمين الشريفين والمسلمين في اقتناء النسخة"، ويعطى إياها مجانًا، وتوزع نسخة لكل واحد من منسوبي الرئاسة.