رئاسة الحرمين تزف البشرى بالانتهاء من تسجيل أول ختمة باستديوهات الرئاسة

ونشر حساب الرئاسة صورًا للرئيس الشيخ السديس أثناء ختم التسجيل، وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس: إن "هذه مناسبة حمد وشكر لله على فضله، ونحمد الله عز وجل على نعمه وفضله، ومنها أن من علينا بهذا العمل الجديد، وهو تسجيل القرآن الكريم في استديوهات الرئاسة المباركة ولله الحمد أولًا وأخيرًا ظاهرًا وباطنًا، ثم الشكر لولاة أمرنا حفظهم الله على دعمهم وتحفيزهم وتشجيعهم إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه".