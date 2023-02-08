صفر مئوية.. هذه المدينة تسجل أدنى درجة حرارة في المملكة وشرورة الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ34 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة بصفر درجة مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 34 درجة، جازان 31 درجة، ونجران وبيشة 30 مئوية، وكل من القنفذة ووادي الدواسر 29 درجة، ومكة المكرمة 28 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بصفر مئوية، تليها القريات 2 مئوية، وتبوك وعرعر 3 درجات، وسكاكا 4 مئوية وحائل ورفحاء 5 درجات وبريدة 6 مئوية.
وسجلت أبها والباحة وجازان وطريف أعلى نسبة رطوبة 95% و90%.