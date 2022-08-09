معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.. وجهة سياحية ورافد اقتصادي

كل هذه الأرقام جعلت معرض الصقور والصيد السعودي الدولي محور اهتمام كبير لجميع الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع؛ إذ يمثل المعرض رافدًا اقتصاديًّا مهمًّا لها، ويتّضح ذلك في حجم المشاركة المتزايدة نسخة بعد الأخرى؛ حيث شهدت النسخة الأخيرة تواجد 350 مشاركًا قدموا من 30 دولة حول العالم، كما تواجدت سبع شركات سعودية مثلت 54 علامة تجارية للأسلحة، ويتوقع أن تزيد أعداد المشاركين في النسخة المقبلة، عطفًا على الرسم البياني التصاعدي الذي يشهده المعرض.