منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسخر التقنية في خدمة الحجاج.. هنا التفاصيل

كشف متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية صالح الزويد عن تكامل الخطة مع الجهات ذات العلاقة من قدوم الحجاج من بلدانهم عبر البر والبحر عملية سلسة حيث الانتقال إلى المشاعر بالتكامل والتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء عبر النقل بالحافلات أو عبر القطارات، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للجهات المشاركة في الحج.
وأكد الزويد اكتمال التصعيد إلى مشعر عرفات في وقت قياسي قبل الوقت المحدد لها بساعة، حيث تم نقل 300 ألف حاج عن طريق قطار المشاعر المقدسة وبقية الحجاج تم نقلهم عبر الحافلات توفير أكثر من 20 ألف حافلة، منوهًا بأن كوادر المنظومة على أتم الاستعداد مع جميع الجهات للنفرة من عرفات إلى مزدلفة وتستمر حتى 12:30 صباحًا بإذن الله تكون سلسة كما هي في مرحلة عرفات.
وقال إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية أطلقت 19 تجربة في تقنيات النقل الحديث عملية للتأكد من موائمتها ومساهمتها ومناسبتها في تحسين تجربة نقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة أو خارج المشاعر المقدسة.
وأشار إلى أن أبرز هذه التقنيات تقنية تبريد الطرق عبر الدهان باللون الأبيض العاكس لأشعة الشمس والتي تمثل أول مرة والنتائج الأولى يحفظها لنا أحدث فارق بـ 12 درجة مئوية عن الأزفلت العادي.
وأضاف أنه تم استخدام تقنية الطائرات من دون طيار لمسح الطرق التي يمر بها الحجاج للتأكد من سلامتها وجاهزيتها ورصد أي ملاحظات ، وتوسعنا في النقل البري في استخدام سكوتر الكهربائي، وهذا العام هناك 1000 سكوتر كهربائي جاهز لخدمة ضيوف الرحمن للانتقال من منشأة الجمرات إلى الحرم المكي واستفدنا من تجربة العام الماضي بتوفير فئات مختلفة من السكوتر فئات ثنائية وثلاثية وأربع عجلات لخدمة كبار السن وأطلقنا الباصات ذاتية القيادة والحافلات ذاتية القيادة للتنقل داخل المشاعر وهي تجربة فريدة متقدمة وأظهرت نتائجها المبدئية نجاحها ونتطلع إلى الدراسات في هذه التجربة.
وبيّن أن القطاع اللوجستي منذ بداية موسم الحج تم السماح لأكثر من 450 ألف شحنة محملة بجميع المستلزمات المهمة لحجاج بيت الله الحرام.