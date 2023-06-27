منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسخر التقنية في خدمة الحجاج.. هنا التفاصيل

وأكد الزويد اكتمال التصعيد إلى مشعر عرفات في وقت قياسي قبل الوقت المحدد لها بساعة، حيث تم نقل 300 ألف حاج عن طريق قطار المشاعر المقدسة وبقية الحجاج تم نقلهم عبر الحافلات توفير أكثر من 20 ألف حافلة، منوهًا بأن كوادر المنظومة على أتم الاستعداد مع جميع الجهات للنفرة من عرفات إلى مزدلفة وتستمر حتى 12:30 صباحًا بإذن الله تكون سلسة كما هي في مرحلة عرفات.

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