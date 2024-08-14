ضبْط 3 مقيمين لتلويثهم البيئة في الشرقية ومواطنَيْن لاستغلالهما الرواسب بحائل

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي، من ضبط ثلاثة مقيمين في المنطقة الشرقية، ومواطنَيْن في منطقة حائل، بسبب مخالفة نظام البيئة.
تفصيلاً، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، ثلاثة مقيمين من الجنسيات الباكستانية، والنيبالية، والسودانية، مخالفين لنظام البيئة، لتلوّيثهم البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة، لاستغلالهما الرواسب في منطقة حائل.
وأوضحت القوات أنه تمّ ضبط معدتَيْن تستخدمان في نقل وتجريف التربة، وتمّ تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وحثّت على الإبلاغ عن أيّ حالاتٍ تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام: (911) بمناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.