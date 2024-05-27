"المسند": لهذا السبب لا تتعامد الشمس فوق الرياض

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الدكتور عبدالله المسند عن سبب عدم تعامد الشمس فوق الرياض.
وقال "المسند": السبب هو أن الرياض تقع شمال مدار السرطان؛ على دائرة عرض 24 درجة و42 دقيقة تقريباً، في حين أن مدار السرطان يقع على دائرة عرض 23.4.
وأضاف: الشمس لا تتعامد فوق الرياض 100%، ولكن يوجد انحراف يسير، لذا فإن الظل لا يختفي 100% عند الزوال في 21 يونيو وقت تعامد الشمس على مدار السرطان ودخول فصل الصيف وفقاً لحركة الشمس الظاهرية.