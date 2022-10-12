الجهات الأمنية تضبط 4 أشخاص خلال ممارستهم التسوّل في الحدود الشمالية

وتمّ رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات لدى إشارات المرور، كما تمّ رصد وضبط مقيمَيْن من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامهما بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من قائدي المركبات.