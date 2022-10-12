الجهات الأمنية تضبط 4 أشخاص خلال ممارستهم التسوّل في الحدود الشمالية

ضمن الجهود المتواصلة للجهات الأمنية في المملكة لرصد وضبط المتسوّلين، نجحت قوات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية في ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لقيامه بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من قائدي المركبات.
وتمّ رصد وضبط مواطن بعد قيامه بالتسوّل بشكلٍ مباشر من قائدي المركبات لدى إشارات المرور، كما تمّ رصد وضبط مقيمَيْن من الجنسية البنجلاديشية بعد قيامهما بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من قائدي المركبات.
ونوّه حساب الأمن العام على تويتر، بضرورة الإبلاغ عن المتسوّلين على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 ببقية مناطق المملكة.