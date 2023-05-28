العيادات الطبية المتنقّلة في عبس تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

واصلت العياداتُ الطبية المتنقّلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة؛ تقديمَ خدماتها العلاجية للمستفيدين.
وراجع العيادات 189 مستفيدًا خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو 2023م؛ منهم 44 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و25 مريضًا في عيادة الطوارئ، و109 أشخاص في عيادة الباطنية، و11 شخصًا في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع شخصان عيادةَ التوعية والتثقيف.
وفي الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية 120 شخصًا، وجرى تنفيذ نشاطَين للتخلُّص من النفايات، فيما صُرفت الأدوية لـ198 شخصًا، وراجع قسمَ الجراحة والتضميد 9 حالات.