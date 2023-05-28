العيادات الطبية المتنقّلة في عبس تواصل تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين

وراجع العيادات 189 مستفيدًا خلال الفترة من 3 حتى 9 مايو 2023م؛ منهم 44 مستفيدًا في عيادة علاج ومكافحة الأمراض الوبائية، و25 مريضًا في عيادة الطوارئ، و109 أشخاص في عيادة الباطنية، و11 شخصًا في عيادة الصحة الإنجابية، فيما راجع شخصان عيادةَ التوعية والتثقيف.