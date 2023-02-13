"الحقيل": طرق محورية جديدة مع إطلاق مسار الحافلات بالرياض لتخفيف الازدحام مارس المقبل

وكشف خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بشأن التكامل والشراكة لتخفيف أثر الازدحام المروري، عن جهود الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض لضمان التوازن بين النمو السكاني وتوافر الطرق والخيارات الداعمة والبديلة والبنية التحتية ومن ذلك إطلاق النقل العام الشهر المقبل.