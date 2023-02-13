"الحقيل": طرق محورية جديدة مع إطلاق مسار الحافلات بالرياض لتخفيف الازدحام مارس المقبل

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل عن إطلاق مسار الحافلات في الرياض؛ لتخفيف الازدحام في شهر مارس المقبل.
وكشف خلال حديثه اليوم في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي بشأن التكامل والشراكة لتخفيف أثر الازدحام المروري، عن جهود الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض لضمان التوازن بين النمو السكاني وتوافر الطرق والخيارات الداعمة والبديلة والبنية التحتية ومن ذلك إطلاق النقل العام الشهر المقبل.
وقال "الحقيل": "النقل العام يساعد في تخفيف أثر الازدحامات المرورية من 10 - 15٪".
واستدرك قائلاً: لكن ستكون هناك أيضًا لضربة طرق محورية جديدة وزيادة السعة للطرق الحالية وغيرها من الحلول الأخرى.