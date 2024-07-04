الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين تحيل 21 من مزاولي المهنة للجنة نظر المخالفات

وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم؛ حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي وصحيح، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها، كما تُهيب بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين والأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية.