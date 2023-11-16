للقمر إضاءتان.. "الزعاق": بَقِيَ على رمضان 3 أشهر "هافية" ورابعٌ "وافٍ"!

وأضاف "الزعاق"، أننا لا نرى القمر إلا 28 يومًا فقط، ويختفي يومًا أو يومين خلال الشهر؛ لافتًا إلى أن هذا هو السبب في أن الشهور القمرية "الهجرية" تكون بين 29 (شهرٌ هافٍ) أو 30 يومًا (شهرٌ وافٍ).