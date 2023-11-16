للقمر إضاءتان.. "الزعاق": بَقِيَ على رمضان 3 أشهر "هافية" ورابعٌ "وافٍ"!

أوضح خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، أنه بقي على رمضان أربعة شهور هلالية؛ ثلاثة شهور هافية "جماد الأول ورجب وشعبان"، وشهر وافٍ "جمادى الآخرة".
وأضاف "الزعاق"، أننا لا نرى القمر إلا 28 يومًا فقط، ويختفي يومًا أو يومين خلال الشهر؛ لافتًا إلى أن هذا هو السبب في أن الشهور القمرية "الهجرية" تكون بين 29 (شهرٌ هافٍ) أو 30 يومًا (شهرٌ وافٍ).
ولفت إلى أن للقمر أشكالًا تختلف على حسب إضاءته من يوم لآخر، فالهلال يكون في أول وآخر الشهر، والبدر في منتصف الشهر، والترابيع في الثلث الأول والأخير من الشهر.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، أن إضاءة القمر تنقسم إلى قسمين: "القمر المتنامي" في النصف الأول من الشهر، و"المتناقص" في النصف الأخير من الشهر.