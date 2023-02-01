"البلدية والإسكان": مبادرة تحديث الحدود المالية تسهم في تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة

وبينت الوزارة أن المبادرة تُسهم في الارتقاء في اداء المقاولين وزيادة الحوكمة في أعمالهم، مشيرة إلى أنها أضافت من خلال المبادرة 498 نشاطاً خاضعاً للتصنيف، وذلك من خلال الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ضمن 6 قطاعات في المقاولات.