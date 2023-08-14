اختتام مؤتمر "تواصل وتكامل" بعد مشاركة 150 عالمًا ومفتيًا من 85 دولة

وشارك في الجلسة السابعة التي عقدت تحت عنوان "جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في العالم وما في حكمها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال"، وترأسها الدكتور عبدالله إبراهيم اللحيدان عضو هيئة التدريس بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور إلياس جمال وزير الشؤون الاسلامية بجمهورية المالديف الذي تناول في مشاركته عوامل الإلحاد والانحلال، محذرًا من التهاون فيها؛ لما لها من تأثير على المجتمعات، مشيدًا بجهود المملكة الدعوية في جمهورية المالديف.