"ندوة البركة" تواصل جلساتها في دورتها الـ 44

أكد فيها أن مقاصد الشريعة توفر التوجيه لإيجاد بيئة عادلة وعملية ومواتية لتحقيق الهدف النهائي، ومع ذلك فإن ترجمة مقاصد الشريعة إلى إطار عملي وتنفيذها فيما يتعلق بيومنا هذا يمثل تحديًا، كما يتجلى ذلك في صناعة التمويل الإسلامي، وعلى الرغم من نموها على مدى العقود القليلة الماضية، فإن إمكاناتها السوقية الحقيقية لا تزال غير مستغلة إلى حد كبير، وتخضع منتجات وممارسات المؤسسات المالية الإسلامية لنقاش لا نهاية له حول انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي.