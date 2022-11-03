وزير التعليم يطلع على المشاريع الاستراتيجية لـ"التدريب التقني والمهني"

زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوسف بن عبد الله البنيان، مقر المؤسسة؛ حيث كان في استقباله محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.