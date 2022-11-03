وزير التعليم يطلع على المشاريع الاستراتيجية لـ"التدريب التقني والمهني"

زار وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يوسف بن عبد الله البنيان، مقر المؤسسة؛ حيث كان في استقباله محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.
وخلال الزيارة التقى الوزير بقيادات المؤسسة واطلع على استراتيجية وخطط وبرامج المؤسسة، واستمع لشرح موجز عن مبادرات المؤسسة في برنامج تنمية القدرات البشرية التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
كما اطلع على المشاريع الاستراتيجية التي تعمل عليها المؤسسة لتواكب متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
وأشاد الوزير ببرامج ومبادرات المؤسسة وبرامجها المرنة والمتنوعة، مؤكدًا أهمية ودور التدريب التقني والمهني في مواكبة الخطط المستقبلية، التي تحقّق مستهدفات رؤية المملكة 2030.