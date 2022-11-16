الحالة الماطرة تعود بقوة وتنبيه من غزارة الأمطار وكثافة زخات البرد في هذه المناطق الأربعاء

وتشير التوقعات إلى أن الأحوال الجوية غير المستقرة ستبدأ مع ساعات مساء الثلاثاء في أجزاء مُتفرقة من شمال غرب المملكة بما في ذلك أجزاء من تبوك والجوف، خاصةً الأجزاء الجنوبية من المنطقتين والحدود الشمالية، إضافة إلى المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة بما في ذلك العاصمة المُقدّسة، ويُتوقع أن تكون هذه الأمطار مُتفاوتة الغزارة وغزيرة أحياناً ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَد، مما قد يتسبّب في جريان السيول في بعض المناطق.