لمدة يومين.. "الحج "تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

استضافت وزارة الحج والعمرة اليوم، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى منسوبي الوزارة، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ونائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني للاتصال المؤسسي والتسويق علي بن هزاع المطيري.
ويهدف المعرض الذي يستمر يومين في مقر الوزارة إلى بناء ثقافة سيبرانية عالية لمنسوبي منظومة الحج والعمرة، وتعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني للمحافظة على سرية المعلومات الحساسة والحد من التهديدات السيبرانية المتجددة، كما يستهدف منسوبي الوزارة وشركات الحج والعمرة ومنسوبي عدد من الجهات الوطنية المشاركة في موسم حج هذا العام 1444هـ.
وتجول نائب وزير الحج والعمرة في أقسام المعرض الرئيسية التي تحتوي على استعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقسم خاص يتم من خلاله قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، كما يتم توضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى ركن الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع التجارب والاختبارات التي أُجرِيَتْ داخل أقسام المعرض.
ونوه في ختام الزيارة بجهود الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في دعم الاستعدادت لموسم حج هذا العام 1444هـ، ودورها في رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع شرائح المجتمع ومؤسساته.