لمدة يومين.. "الحج "تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

وتجول نائب وزير الحج والعمرة في أقسام المعرض الرئيسية التي تحتوي على استعراض مفاهيم الأمن السيبراني وأهميته على المستوى الوطني، وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات التي تسهم في الحماية من المخاطر السيبرانية، وتقديم محاكاة حية لأبرز الهجمات السيبرانية على الأفراد والمنظمات، وقسم خاص يتم من خلاله قياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني، كما يتم توضيح الممارسات الآمنة في الأمن السيبراني من خلال مجموعة من الأساليب التفاعلية، إضافةً إلى ركن الاستشارات والتوصيات العامة المتوافقة مع التجارب والاختبارات التي أُجرِيَتْ داخل أقسام المعرض.