"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (عسير وجازان والمدينة المنورة وتبوك والشرقية ومكة المكرمة والشمالية وحائل والجوف).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر والمدينة المنورة، وأمطارًا خفيفة على العيص، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج. وتشهد أمطارًا خفيفة على تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد الحدود الشمالية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة رفحاء. وتشهد أمطارًا خفيفة على طريف والعويقيلة وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية. وتشهد أمطارًا خفيفة على الكامل، وأمطارًا متوسطة وسيولاً على الجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات وأضم وبني يزيد وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة وأمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الجوف أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرحل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة فرسان وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش، وأمطارًا غزيرة وسيولاً على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة ورياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الأربعاء.