"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ينبع. وتشهد أتربة مثارة على الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا وخيبر والمدينة المنورة، وأمطارًا خفيفة على العيص، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء.