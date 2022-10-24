"الغذاء والدواء": تجنب 4 نقاط عند استخدام "أجهزة قياس الحرارة عن بُعد"

وأشارت إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في أداء ودقة النتائج، هي: المسافة بين الجهاز والجسم، وضعية وزاوية الجهاز بالنسبة للجسم، درجة حرارة المكان والرطوبة، وأكدت على الحرص على ثبات اليد أثناء القياس.