هيئة تطوير محمية الملك سلمان تحصل على شهادتي اعتماد "الأيزو"

حصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية على شهادتي اعتماد من منظمة الأيزو الدولية (ISO)، وذلك بعد استيفاء الهيئة لكل معايير المنظمة الدولية للمقاييس لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية رقم (ISO-45001:2018)، والإدارة البيئية رقم (ISO 14001:2015).
وتسعى الهيئة من خلال تطبيق مثل هذه الأنظمة لتقليل مخاطر الصحة والسلامة المهنية داخل بيئة العمل، ووضع صحة وسلامة العاملين والزوار والمقاولين في مقدمة جميع العمليات والتخطيط؛ لضمان توفر بيئات عمل آمنة وصحية، إضافة إلى رفع كفاءة الإدارة البيئية في المحمية والحد من الآثار البيئية ورفع القدرة على التحكم والإدارة، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للهيئة والعاملين بها والزوار ضمن النطاق الجغرافي لها.
ويعد تبنّي الهيئة لمثل هذه المعايير الدولية حصر منها لاستمرار تبنّيها أفضل الممارسات المحلية والدولية؛ لتحقيق المستهدفات وتيسير العمل مع أصحاب المصلحة لتبنّي الحلول الصديقة للبيئة، ورفع المساهمة الاقتصادية والاجتماعية داخل حدود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، كما أن الهيئة تحرص على جعل هذه المواصفات جزءًا من التحسينات المستمرة في أعمالها التشغيلية، وسعيها إلى التميز المؤسسي، حيث تسهم مثل هذه المواصفات على تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة المستفيد والتكامل مع المجتمع.