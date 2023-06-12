هيئة تطوير محمية الملك سلمان تحصل على شهادتي اعتماد "الأيزو"

ويعد تبنّي الهيئة لمثل هذه المعايير الدولية حصر منها لاستمرار تبنّيها أفضل الممارسات المحلية والدولية؛ لتحقيق المستهدفات وتيسير العمل مع أصحاب المصلحة لتبنّي الحلول الصديقة للبيئة، ورفع المساهمة الاقتصادية والاجتماعية داخل حدود محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، كما أن الهيئة تحرص على جعل هذه المواصفات جزءًا من التحسينات المستمرة في أعمالها التشغيلية، وسعيها إلى التميز المؤسسي، حيث تسهم مثل هذه المواصفات على تطوير بيئة العمل وتحسين تجربة المستفيد والتكامل مع المجتمع.