إيقاف وإتلاف.. "الغذاء والدواء": رصد 274 مخالفة خلال 4891 زيارة

وأشارت إلى أنها أغلقت (18) منشأة بسبب عدم الحصول على ترخيص و(5) منشآت بسبب عدم سلامة المنتج، وخالفت (42) منشأة لمزاولتها النشاط من دون ترخيص، كما جرى إيقاف (4) خطوط إنتاج، وإتلاف (57.593) عبوة.