الذكرى الثامنة لبيعة خادم الحرمين تذكّر بحجم الإنجازات في كافة القطاعات

وقال "العجمي": نجدد فيها البيعة والعهد، ونعلن الولاء والطاعة بالمشاركة معكم في البناء والتعمير، وبذل الجهد من أجل تحقيق كل الخطط والبرامج التي وضعت من قبلكم، ونحمد الله على تلك القيادة الرشيدة الواعية التي تأخذنا كل يوم وليلة من مرحلة إلى مرحلة، متطلعين أن تصلوا بنا إلى الهدف المنشود وهو بناء مملكتنا على الأسس المتينة ومن ثم رفاهية المواطن.