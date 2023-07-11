"إغاثي" الملك يوزع 2.200 سلة غذائية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل بالسودان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.200 سلة غذائية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 10.907 أفراد.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في جمهورية السودان للتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.
فيما وزّع المركز 1.389 سلة غذائية لمتضرري الفيضانات في عدة قرى بمنطقة لاركانا بإقليم السند، وعدة محافظات وقرى بمنطقة سوات بإقليم خيبربختو نخوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 9.723 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للدول والشعوب المتضررة في جميع أنحاء العالم.