دعت للأخذ بالرخص.. "سعود الطبية": لهذه الأسباب يُفضّل تأجيل حج الحامل

وأكدت على أهمية استشارة الطبيب المختصّ لمعرفة إمكانية السفر للحج دون حدوث أي مضاعفات صحية، واستشارة الطبيب عن إمكانية أخذ التطعيم ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا قبل الحج بعشرة أيام على الأقل، كذلك أخذ جميع الأدوية الضرورية وبالقدر الذي يكفي طوال فترة الحج، والحرص على ارتداء الملابس والأحذية المناسبة والمريحة، وتناول كمية كافية من السوائل، أيضًا المشي لمدة قليلة كل ساعة أو ساعتين؛ لتجنب الجلطات الوريدية في الساقين، وتجنب الازدحام، واختيار الأوقات المناسبة لأداء المناسك.