دعت للأخذ بالرخص.. "سعود الطبية": لهذه الأسباب يُفضّل تأجيل حج الحامل

علقت مدينة الملك سعود الطبية، الجرس على أفضلية تأجيل الحج للمرأة الحامل؛ لاحتمال حدوث بعض المضاعفات والالتهابات، أو تعرضها للعدوى؛ بسبب نقص المناعة لديها، أو تعرضها للإصابة بضربات الشمس، أو الإصابة بالجفاف الشديد؛ لعدم تناول السوائل بشكل كاف، والإرهاق الجسدي نتيجة السير لمسافات طويلة؛ مما قد يؤدي إلى حدوث تقلصات أسفل البطن وآلام في الظهر، كما يمكن تعرض الحامل للإصابة الجسدية نتيجة الزحام الشديد الذي قد يؤدّي إلى مضاعفات تؤثر في سلامة الحمل وحياة الجنين.
وشددت المدينة على ضرورة تأجيل الحج في حال وجود تاريخ مرضي لولادات مبكرة وحالات إجهاض مبكرة، وإصابة الحامل بسكري الحمل، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، أو مرضى الكلى، وغيرها.
وأوضحت المدينة أن الحامل تحتاج رعاية خاصة وتعليمات تتبعها، وأخرى تتجنبها لتحافظ على صحتها وصحة جنينها خلال أداء مناسك الحج، مؤكدة على أهمية الوعي الكامل بما ينفعها وما يضرها أو يؤذي جنينها.
وأكدت على أهمية استشارة الطبيب المختصّ لمعرفة إمكانية السفر للحج دون حدوث أي مضاعفات صحية، واستشارة الطبيب عن إمكانية أخذ التطعيم ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا قبل الحج بعشرة أيام على الأقل، كذلك أخذ جميع الأدوية الضرورية وبالقدر الذي يكفي طوال فترة الحج، والحرص على ارتداء الملابس والأحذية المناسبة والمريحة، وتناول كمية كافية من السوائل، أيضًا المشي لمدة قليلة كل ساعة أو ساعتين؛ لتجنب الجلطات الوريدية في الساقين، وتجنب الازدحام، واختيار الأوقات المناسبة لأداء المناسك.
كما نصحت المرأة الحامل في حالة الشعور بنزف أو تقلصات في البطن أو صداع شديد أو ارتفاع في درجة الحرارة؛ بالتوجه لأقرب مركز صحي أو مستشفى، ودعت إلى تجنب أي مجهود بدني زائد، والأخذ بالرخص الشرعية وفق شروطها عند الحاجة؛ كاستخدام الكرسي المتحرك أثناء الطواف والسعي عند الإحساس بالإجهاد.
يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.